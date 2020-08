Funchal: Precisamos voltar a discutir Plano Mansueto e reformulação do RRF

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, defendeu nesta terça-feira, 18, a retomada da discussão do chamado “Plano Mansueto” de ajuste das contas dos governos estaduais, além da reformulação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos Estados.

“A melhor alternativa para os Estados após a pandemia é voltarmos a discutir as propostas que já tramitam no Congresso. O projeto do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) traz uma revisão do RRF, melhorando esse instituto para o Rio de Janeiro e para outros Estados que queiram aderir”, afirmou, em videoconferência organizada pelo banco Santander.

O Rio de Janeiro é o único Estado que conseguiu aderir ao RRF, criado ainda em 2017. A adesão ao regime tem sido buscada nos últimos anos pelos governos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

