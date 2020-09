Funchal: empoçamento de R$ 11,4 bi na cidadania é de recursos do Bolsa Família

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, avaliou nesta terça-feira, 29, que os R$ 11,4 bilhões empoçados no Ministério da Cidadania se devem a recursos não gastos no Bolsa Família durante a vigência do auxílio emergencial pago durante a pandemia de covid-19.

“O empoçamento deste ano é bastante superior que o de outros anos, o que é explicado pela menor execução do Bolsa Família e da nova sistemática de execução da emendas de relator”, explicou.

Mesmo com a execução acelerada de despesas dentro do orçamento de guerra para o combate aos efeitos da pandemia de covid-19, o empoçamento de recursos não gastos nos ministérios chegou a R$ 33,2 bilhões, ou 18,4% do limite de pagamento dos órgãos. O valor é R$ 1,1 bilhão inferior ao de julho deste ano.

Veja também