O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 30, que a função das intervenções da autarquia no câmbio é atuar na disfuncionalidade. Ele reiterou que a taxa de câmbio é flutuante, mas enfatizou que o BC tem reservas suficientes para fazer intervenções no mercado quando necessário.

“Se for preciso mais intervenções no câmbio, assim faremos”, enfatizou o presidente do BC durante abertura, nesta sexta-feira, da Expert XP, em São Paulo.