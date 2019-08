Funcafé: repasse até agora é de R$ 4,256 bilhões, diz CNC

São Paulo, 30 – Com a publicação, na quarta-feira, 28, de mais cinco extratos de contratos para a operação dos recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), já são 25 os agentes que receberam do Ministério da Agricultura aval para repassarem os recursos à cafeicultura na safra 2019, segundo o Conselho Nacional do Café (CNC). O valor total do repasse até o momento é de R$ 4,256 bilhões.

O presidente da entidade, Silas Brasileiro, destacou o trabalho junto à ministra Tereza Cristina para agilizar o processo.

“Diante da demora para o lançamento do Plano Safra, fato que retardou o trâmite para o início da liberação dos recursos do Funcafé, mantivemos reuniões com o Mapa, que demonstrou conhecimento da realidade e também sua parceria com a atividade cafeeira, possibilitando que essas instituições pudessem, o mais rapidamente possível, disponibilizar o dinheiro aos cafeicultores e a nossas cooperativas”, disse ele, em nota.

Ainda conforme Brasileiro, o Funcafé conta, para aplicação na safra 2019, com um total de R$ 5,063 bilhões. “Os R$ 807 mil restantes desse orçamento deverão ser repassados muito em breve a outros 10 agentes credenciados, conforme nos comunicou o governo federal”, disse o dirigente.

O presidente do CNC orienta produtores e cooperativas a contatarem suas instituições para fazer a tomada do crédito. “Com os recursos do Funcafé podemos nos programar e diluir as vendas, aproveitando os picos do mercado e não nos vendo obrigados a comercializar em momentos de pressão”, explica.