Funcafé: onze agentes financeiros vão operar recursos de R$ 2,33 bi

São Paulo, 19 – O Ministério da Agricultura fechou contrato com 11 agentes financeiros para operar os recursos do Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira) da safra 2019/2020, totalizando R$ 2,33 bilhões para disponibilidade imediata. “O valor foi repassado para as linhas de credito de custeio, comercialização, aquisição de café e capital de giro para as indústrias de solúvel, torrefadores e cooperativas, além de recuperação de cafezais danificados, para atender os produtores que tiveram as lavouras prejudicadas pela recente geada”, disse a pasta, em nota. Ao todo são 35 agentes financeiros que irão operar orçamento de R$ 5,071 bilhões para atual safra.