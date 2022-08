Funcafé chega a R$ 4,9 bi já contratados pelos bancos e cooperativas de crédito

Estadão Conteúdo 15/08/2022 - 13:49 Compartilhe

São Paulo, 15 – Um total de 29 instituições financeiras, entre bancos e cooperativas de crédito, já pode operar as linhas de crédito do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) nesta safra, somando R$ 4,991 bilhões, disse o Ministério da Agricultura, em nota divulgada na sexta-feira. Esse montante representa 82% valor total que será ofertado aos produtores de café na safra 2022/23. Os recursos totais alcançam R$ 6,058 bilhões, que serão operados por 37 bancos e cooperativas de crédito.

Ainda conforme o ministério, mais oito agentes financeiros estão em fase final de contratação para operar as linhas do Funcafé, destinadas para financiar a produção e também recuperar cafezais danificados.

Os cafeicultores interessados em contratar financiamentos pelo Funcafé poderão procurar os seguintes bancos: Banco Ribeirão Preto, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Inter, Bradesco, Rabobank, Sicoob, Santander, Fibra, ABC, BNP Paribas, China Construction Bank, Itaú, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BTG Pactual, Sicredi e Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.

Já entre as cooperativas de crédito aptas a operar o Funcafé estão Central Cresol, Credinter, Agrocredi, Credicarpa, Credialp, Credicarmo, Credivar, Central de Crédito do Espírito Santo, Sicoob Noroeste, Coopacredi, Credicopa e Crediminas, e Desenbahia-Agência de Fomento do Estado da Bahia.

Ainda conforme o Ministério da Agricultura, o dinheiro pode ser usado para tratos culturais da lavoura, armazenagem, comercialização e aquisição do produto, capital de giro para indústrias e cooperativas de produção, e ainda para recuperação de cafezais danificados por chuvas de granizo, geadas, vendavais ou outros fenômenos climáticos. A taxa de juros do Funcafé para esta safra está limitada em 11%.