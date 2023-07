FUN7 revela segredo por trás do bom relacionamento da banda: ‘A resenha é a chave’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 9:08 Compartilhe

A banda Fun7 é conhecida por sua energia contagiante e pela alegria que transmite em cada apresentação. Segundo os integrantes Denis Pinhoti, Niko Torres, Bruninho Amaral e Cal Makdisse, o grande segredo por trás dessa atmosfera positiva, tanto no palco quanto nos bastidores, é manter tudo com leveza, e claro, com muita diversão.

Os artistas acreditam que transmitir alegria é fundamental para criar uma conexão especial com o público. Independentemente do clima ou das emoções dos espectadores, a banda se esforça para manter a descontração em cada show. O objetivo é fazer com que as pessoas esqueçam seus problemas e se entreguem a um momento de pura celebração.

“Nós temos essa proposta e queremos passar a alegria de quem a gente realmente é. Fazemos isso muito bem no palco e dá para perceber pela galera. Quem não está feliz, fica feliz com a nossa felicidade, porque independente do clima da galera, a gente está sempre sorrindo, se zoando no meio do show e isso ajuda muito a gente a ficar à vontade”, compartilha a banda.

Mas a alegria da Fun7 não se limita apenas ao palco. Nos bastidores, a banda encontrou uma forma única de manter a harmonia e evitar conflitos. Segundo eles, a “resenha” é o segredo para evitar brigas e manter a convivência tranquila entre os integrantes.

“A resenha é a chave para não ter nenhuma briga. Nunca entramos num show brigados. Por exemplo, na nossa empresa já tentamos trocar uma ideia um pouco mais séria, para cobrar até alguém em algum momento, mas não funcionou. A gente percebeu que o clima no ambiente ficava de um jeito diferente e que precisávamos fazer tudo de um jeito mais leve. Então, hoje é assim, quando precisamos de algo chegamos na resenha, zoando o outro. E tudo fica melhor”, revelam os integrantes da Fun7.

Essa abordagem descontraída e amigável entre eles tem tido um resultado muito positivo, contribuindo para o sucesso da banda, que já realizou mais de mil shows em todo o país. Recentemente, eles deram um passo importante na carreira realizando a gravação do primeiro DVD, na Audio em São Paulo. A noite especial contou com a participação de Lauana Prado, Bruninho e Davi, Hitmaker e mais.

