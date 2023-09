Fumar mais que duplica o risco de doença mental, aponta novo estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/09/2023 - 4:27 Compartilhe

Não é nenhum segredo que fumar pode arruinar seu corpo. A lista de doenças causadas pelo fumo – doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, enfisema, bronquite e vários tipos de cancro – é longa e preocupante.

No entanto, a maioria das pessoas não percebe que fumar também está associado a doenças mentais. Nos últimos anos, estudos sugeriram que existe uma forte ligação entre os dois.

+ Estudo revela dinâmica com que fumo acelera envelhecimento

Mas os investigadores não foram capazes de decidir se fumar provoca perturbações mentais, ou se indivíduos que já têm uma perturbação mental fumam para aliviar os seus sintomas.

Agora, investigadores da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, acreditam ter provado que fumar é causa de doenças mentais como depressão, perturbação bipolar e esquizofrenia.

“Os números falam por si – fumar causa doenças mentais”, disse o Dr. Doug Speed, geneticista estatístico do Centro de Genética e Genômica Quantitativa da Universidade de Aarhus, em um comunicado .

“Embora não seja a única causa, fumar aumenta em 250% o risco de hospitalização com doença mental”, acrescentou Speed.

Para realizar este estudo, Speed ​​e dois colegas do Canadá obtiveram acesso ao UK Biobank, uma das maiores bases de dados mundiais de informações sobre saúde humana, contendo dados genéticos de mais de meio milhão de pessoas.

Os dados genéticos foram combinados com outros fatores relacionados à saúde, como informações fornecidas pelos participantes sobre estilo de vida.

E para tornar a análise dos dados mais robusta, os investigadores consideraram o momento em que as pessoas começaram a fumar.

“Fumar normalmente vem antes da doença mental. Na verdade, muito tempo antes”, disse Speed. “Em média, as pessoas do conjunto de dados começaram a fumar aos 17 anos, embora normalmente só fossem internadas no hospital com transtorno mental depois dos 30 anos”, acrescentou.

Speed ​​e seus colegas descobriram uma ligação genética entre tabagismo e doenças mentais – descobriram que os genes desempenham um papel no fato de alguém se tornar fumante.

“Existem uma série de variantes genéticas que podemos chamar de ‘genes relacionados ao tabagismo’. As pessoas no conjunto de dados que carregavam os genes relacionados ao tabagismo, mas não fumavam, tinham menos probabilidade de desenvolver transtornos mentais em comparação com aquelas que carregavam os genes e fumavam”, explicou Speed.

Ele acrescentou: “Neste estudo, demonstramos que é provável que o risco de começar a fumar aumente o risco de desenvolver transtornos mentais devido aos ‘genes relacionados ao tabagismo’”.

Mas agora que o estudo, publicado na Acta Psychiatrica Scandinavica , descobriu que fumar pode causar doenças mentais, a questão de como fumar pode fazer isso permanece sem resposta.

“Ainda precisamos encontrar o mecanismo biológico que faz com que o tabagismo induza transtornos mentais. Uma teoria é que a nicotina inibe a absorção do neurotransmissor serotonina no cérebro, e sabemos que as pessoas com depressão não produzem serotonina suficiente”, disse Speed.

A nicotina no cigarro ativa a produção de serotonina no cérebro, o que em parte faz com que o fumante se sinta relaxado após fumar.





Mas depois de ser consumida durante um período de tempo, a nicotina não ajuda a produzir serotonina – ela a inibe, causando ansiedade e distúrbios emocionais.

“Outra explicação poderia ser que fumar causa inflamação no cérebro, o que, a longo prazo, pode danificar partes do cérebro e levar a vários transtornos mentais. Mas como eu disse: ainda não temos certeza”, disse Speed.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias