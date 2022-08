‘Fumar é coisa de mané’, diz Marcola para filho em conversa na prisão

Da Redação 15/08/2022 - 14:13 Compartilhe

Em uma das visitas do filho de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, ao pai na Penitenciária Federal, em Porto Velho (RO), o líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) recomendou que ele não fumasse nem se envolvesse com drogas. As informações são do Uol e do Domingo Espetacular, da Record TV.

“Fumar é coisa de mané”, disse Marcola ao filho, de 13 anos, no último dia 12 de janeiro. O líder do PCC também aconselhou o filho a não seguir os passos do pai. “Esse negócio de ficar dando tiro de soft nos outros é coisa de bandido”, afirmou. “O maior trauma meu é que você siga meus passos”, acrescentou.

“Você estuda num colégio bom, mora num lugar maravilhoso. Tem roupa bacana, família da hora. Então, qual é a revolta? É por que o pai está aqui?”, perguntou Marcola ao filho.

As conversas de Marcola com a família vinham sendo monitoradas há 1 ano e meio. Na última quarta (10), a Polícia Federal fez uma operação contra a facção, que planejava liberar líderes do PCC da prisão.