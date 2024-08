Fumaça em torre de controle do Aeroporto de Guarulhos provoca cancelamento e atraso de voos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 16:56 Para compartilhar:

O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, teve atraso e cancelamento de voos no fim da manhã deste sábado, 31, devido a um incidente da torre de controle. De acordo com a concessionária GRU Airport, foi identificada “presença de fumaça nas instalações, sem detecção de nenhum foco de incêndio ou risco à segurança”.

A empresa informa que acionou a brigada de incêndio do aeroporto por volta das 11 horas, assim que a fumaça foi notada – a concessionária não informou o problema que causou a fumaça.

No início da tarde deste sábado, “o aeroporto está operando normalmente”, mas pousos e decolagens foram momentaneamente suspensos no momento em que a equipe tentava identificar qual era o problema.

Ao todo, três voos foram cancelados e oito foram transferidos para outros aeroportos.

A GRU Airport não informou os voos que sofreram atrasos ou foram cancelados. Também não há informações sobre as companhias aéreas que operam esses voos.

Na quinta-feira, 29, uma falha nos Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS, sigla em inglês) do Aeroporto de Guarulhos, causou o atraso e o cancelamento de voos.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel), o problema está associado à presença de sinais de radiofrequência, que interferiram com o sinal de GPS/GNSS do aeroporto e afetou as operações aéreas.