Fumaça da boa

Uma fumaça (será a da Amazônia ?) parece estar queimando os neurônios do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Ontem, ele postou uma mensagem no twitter dizendo, veja só, que ele é ele mesmo. O incrível reconhecimento de si próprio veio por intermédio de uma postagem no seu perfil oficial em que ele escreve a hashtag #somostodosRicardoSalles. Sim, Salles, você é você mesmo. Fumaça boa essa, hein ministro?