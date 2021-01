Fulham x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações United busca segurar a liderança; Fulham recebe mais um adversário difícil em sequência para fugir da zona de rebaixamento

Nesta quarta-feira, o Fulham recebe o Manchester United no estádio de Craven Cottage, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, às 17:15 (de Brasília). O United, atual líder do torneio, busca a vitória para segurar a ponta da tabela, enquanto o Fulham tenta fugir da zona de rebaixamento.

Veja a tabela do inglês e a briga pela liderança entre os clubes de Manchester

O Manchester United faz uma temporada muito boa, e é o atual líder do Campeonato Inglês. O time de Solskjaer enfrenta o Fulham após empatar sem gols com o Liverpool fora de casa, um resultado que a equipe lamentou, acreditando que uma possível vitória aumentaria a distância para os seus adversários.

– É difícil ir para Craven Cottage de qualquer maneira, mas no momento eles (Fulham) estão muito bem estruturados com e fora da bola, jogadores rápidos e fortes defensivamente e jogadores que podem fazer a diferença. Outro jogo difícil na Premier League – disse Solskjaer.

– Acho que eles (Fulham) tiveram uma boa recuperação depois de um início lento. Scott (McTominay) e a equipa confiam na sua organização e são uma equipa difícil de quebrar e têm jogadores que podem fazer a diferença – falou o treinador do Manchester United.

Na luta contra o rebaixamento, o Fulham enfrenta mais um adversário difícil em sequência. A equipe londrina enfrentou Tottenham e Chelsea, somando apenas um único ponto, mas conseguiu dar trabalho aos adversários. Ainda assim, o empate contra o Manchester United já seria positivo para o time.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Fulham x Manchester United



Data e horário: 20/01/2021, às 17:15 (de Brasília)

Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

Árbitro: Martin Atkinson

Assistentes: Peter Kirkup e Eddie Smart

Onde assistir: ESPN

FULHAM (Técnico: Scott Parker)

​Aréola; Kenny Tete, Aina, Andersen, Adarabiyo e Bryan; Reid, Reed, Anguissa e Lookman; Ivan Cavaleiro.

Desfalques: Lemina, Cairney, Loftus-Cheek e Mitrovic (lesionados); Robinson (suspenso).

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay, Fred, Pogba e Bruno Fernandes; Martial e Rashford.

Desfalques: Phil Jones, Matic e Pellistri (lesionados).

E MAIS:

Veja também