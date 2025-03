Fulco Pratesi, fundador da ONG WWF Itália, morre aos 90 anos

ROMA, 1 MAR (ANSA) – O jornalista e arquiteto Fulco Pratesi, fundador da organização WWF Itália e um dos pioneiros do ambientalismo no país, morreu na última sexta-feira (28), aos 90 anos.

De acordo com a ONG ambiental, Pratesi, que também era autor e designer, estava internado em uma unidade de saúde de Roma, mas a “situação acabou sendo mais complexa do que o esperado”.

“Tive a oportunidade de falar com Fulco apenas uma vez. Ele foi um grande personagem porque representou uma sensibilidade em um momento em que essa sensibilidade não era muito sentida ou não era sentida pela grande maioria dos italianos”, afirmou o ministro do Meio Ambiente da Itália, Gilberto Pichetto, durante um evento em Saturnia.

Já Michela Vittoria Brambilla, presidente da Liga Italiana para a Defesa dos Animais e do Meio Ambiente, declarou que Pratesi “contribuiu decisivamente para o nascimento de uma cultura ambientalista e animalista e que, também no futuro, será um exemplo para todos aqueles que querem proteger nossa Terra, em todos os sentidos”.

Por fim, O ministro da Cultura, Alessandro Giuli, opinou que Pratesi foi “um autêntico intérprete do Artigo 9 da Constituição, que, ao incluir a paisagem entre os elementos do nosso patrimônio cultural, estabelece a harmonia indispensável na relação entre o homem e a natureza, necessária para o desenvolvimento sustentável do país”. (ANSA).