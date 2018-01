Fujimori deixa hospital após receber indulto presidencial

LIMA, 5 JAN (ANSA) – O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori deixou no fim da noite desta quinta-feira (4) a clínica médica onde estava recebendo tratamento por conta de seu delicado estado de saúde.

No entanto, como recebeu um indulto do atual mandatário do país, Pedro Pablo Kuczynski, ele não precisará retornar para a prisão onde descontava uma pena de 25 anos de detenção por violação de direitos humanos, corrupção e apoio à esquadrões da morte.

O ex-ditador de 79 anos deixou o hospital ao lado do filho, o deputado Keni Fujimori, e saudou um pequeno grupo de apoiadores que foi ao local.

O indulto dado por Kuczynski causou uma série de protestos, com milhares de pessoas indo às ruas das principais cidades peruanas no mês de dezembro. Além disso, ele custou a base política do presidente, incluindo a demissão de diversos ministros que protestaram contra o benefício dado ao ex-ditador.

Ontem mesmo, o ministro de Defesa peruano, Jorge Nieto, apresentou seu pedido de demissão também por conta do indulto.

Para os críticos do presidente, incluindo a oposição, membros de seu governo e proeminentes figuras do mundo das artes e da economia peruana, Kuczynski deu o indulto em troca de apoio dos “fujimoristas” no Congresso.

Com isso, ele conseguiu escapar de um processo de impeachment por conta das denúncias de que teria recebido milhões em propinas da construtora brasileira Odebrecht. Na votação, o bloco liderado por Keni se absteve da votação, impedindo que a oposição obtivesse a maioria dos votos. (ANSA)