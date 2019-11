“Fui um imbecil”, diz MC Gui sobre zoeira com menina na Disney

Em outubro deste ano, MC Gui causou polêmica nas redes sociais por conta de um vídeo em que ele ria de uma garotinha, sendo acusado de humilhar a criança. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do UOL, o funkeiro falou sobre esse episódio, dizendo que seu ato foi imaturo.

“Foi muito infeliz, foi totalmente errado. Mas naquele momento não consegui perceber isso. Foi algo que, para nós, era normal. Só depois parei para analisar que, às vezes, o que é para mim [motivo de piada] não é para os outros. Eu me senti constrangido no lugar dela [da menina]. Poucos minutos depois, comecei a receber muitas críticas. Acabei voltando no vídeo e me toquei”, afirmou.

Ainda na entrevista, ele fala também sobre ser influência para muitos jovens e por ter decepcionado eles. “Isso é o que mais me preocupa. Eu fui muito imbecil naquele momento. Então, isso me preocupou. Não é a minha carreira. Eu preciso de saúde, eu preciso viver. Todos que me conhecem sabe: eu sempre fui uma pessoa do bem. Não quero que um deslize que eu tive acabe com a minha vida, com todo o respeito que eu tenho. Eu preciso que isso vá embora para que eu posso continuar fazendo o que eu sempre fiz, agora da melhor forma possível”, disse.

MC Gui conta também que é o pior momento vivido na sua vida: “Sim, é o momento mais infeliz para mim. Eu já passei por diversas coisas, mas hoje é o momento mais triste da minha vida. Estou tendo dificuldades para dormir, os primeiros dias foram horríveis. Não tenho mais nenhum compromisso, porque minha cabeça está em outro lugar. A cabeça está a milhão”.

Por fim, o funkeiro revela que gostaria de pedir perdão à menina e a família e também sobre que lição levará para a vida deste episódio. “Gostaria de pedir um grande perdão àquela família, principalmente à garotinha. Cometi grandes erros que eu não podia ter cometido”, contou. “Em poucos dias parece que eu evolui para minha vida inteira. Eu tive uma atitude totalmente errada e tenho certeza de que daqui para a frente eu farei de tudo para que nada nem perto disso aconteça na minha vida”, finalizou.