‘Fui espancado diversas vezes pelos líderes do Hamas’, afirma filho do fundador do grupo islâmico

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/11/2023 - 9:12 Para compartilhar:

Mosab Hassan Youssef, filho mais velho de Hassan Youssef, um dos fundadores do grupo islâmico, afirmou que já “fui espancado diversas vezes pelos líderes do Hamas”. Além disso, ele ressaltou que eles não se importam com as mortes dos palestinos, pois isso alimenta o sentimento de revolta na população contra Israel.

Entenda:

Filho de um dos líderes do Hamas afirmou que desde criança não gostava da disciplina rígida imposta pelo grupo;

Mesmo assim, ele tornou-se o braço direito de seu pai;

Porém a sua posição mudou após ter sido preso por Israel e ter visto integrantes no Hamas torturando e matando palestinos em um presídio.

Durante entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, disse que acompanhou a criação do grupo islâmico dentro da sua própria casa, localizada em Ramallah, na Cisjordânia. “Era o negócio da minha família, o meu destino estava ligado ao futuro do Hamas. (…) O Hamas fornecia segurança, prestígio, status, todo o conforto. Então o Hamas era tudo para mim”, ressaltou.

Mosab afirmou que, mesmo sendo filho de um dos fundadores do grupo, não escapava dos atos violentos. “Desde criança, eu não gostava da disciplina rígida, porque se você violar as leis do Hamas, será punido”, completou.

“Uma vez, eu fui amarrado a um poste e chicoteado com o fio de um eletrodoméstico. (…) Eu tinha uns 8, 10 anos nessa época”, acrescentou.

Mesmo assim, Mosab se envolveu cada vez mais com o Hamas e tornou-se o braço direito de seu pai até ter sido preso pelas Forças de Defesa de Israel. Na prisão, ele disse ter visto integrantes o grupo islâmico torturando e matando palestinos.

Nesse momento, ele aceitou uma proposta para servir como espião do Shin Bet, serviço de segurança interna de Israel, onde ajudaria a prender terroristas do Hamas envolvidos em atentados com explosivos. “Não me senti culpado porque me perguntei: ‘Como poderia estar errado ao salvar uma vida humana? Como isso poderia estar errado?’”, relembrou.

Mosab esteve no Brasil na última semana para ministrar uma palestra no Clube Hebraica de São Paulo, entidade judaica localizada na capital paulista.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias