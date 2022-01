‘Fui em busca do príncipe encantado e só me ferrei’, conta Grazi Massafera em entrevista

Grazi Massafera deu uma entrevista reveladora à Angélica, no canal do YouTube Mina Bem-Estar. A atriz voltou as origens, no Big Brother Brasil 5, e contou que depois de sair do reality como segunda colocada, só se “ferrou” na mão dos homens, pois ela acreditava ser a Cinderela.

“Quando eu vim do Big Brother, veio esse título junto e eu surfei nele, numa época que era maneiro eu acreditar também naquilo. Fui em busca do príncipe encantado, só se (sic) ferrei. Não existe, mas a gente é humana, encontra parcerias”, começa Grazi, que foi casada com Cauã Reymond, com quem tem Sofia, de 8 anos.

A atriz explica que o que a tirou dessa ideia de “príncipe” foi se tornar mãe de uma menina. “Quando tive uma menina, nada (é) mais forte que ter uma menina, neste momento em que estou me descobrindo. Agora comecei a estudar sobre estrutura de feminismo, do racismo no nosso país. Isso veio para ajudar na educação dela e com isso me reeduco (também). “Desde que ela nasceu comecei a ressignificar valores do feminismo de quanto o machismo me influenciou…. Fui sempre muito reprimida, ‘fecha a perna, menina'”, completa.

Confira a entrevista completa:

