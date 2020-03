“Fui comparada a Suzane von Richthofen”, diz ex-BBB Patrícia Leitte

Patrícia Leitte ficou famosa no mundo das celebridades ao participar do Big Brother Brasil 18. No Twitter, ela lembrou dos tempos de confinamento e fez um desabafo.

“Eu fui comparada por um hater a Suzane von Richthofen de tanto que minha imagem foi queimada. Isso quase me levou ao suicídio. É tão sério o que as pessoas falam. Por isso, eu peço que tenham cuidado nas palavras”, escreveu. Pouco tempo depois, ela apagou o tuíte.

Além disso, a ex-BBB ainda afirmou que Tiago Leifert poderia ter intercedido por ela, em resposta a um internauta. “Ele poderia pedido ao público para não fazer bullying”, afirmou.

Recentemente, Patrícia Leitte marcou presença no carnaval 2020, desfilando como musa da União da Ilha, uma das principais escolas do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.