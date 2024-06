‘Fui apedrejada’: Gracyanne Barbosa reclama do papel de vilã no término com Belo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2024 - 17:15 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda, 17, para afirmar que foi “apedrejada” e que muitos tentaram convencê-la a esconder o verdadeiro motivo do término com Belo.

Em abril, o casal anunciou a separação após 16 anos de relacionamento. Gracyanne admitiu ter mantido um caso com o personal trainer Gilson de Oliveira enquanto estava com Belo.

Desde então, porém, ela também defende nas redes sociais e em entrevistas que a relação já estava próxima do fim. No Instagram, seguidores a elogiaram por revelar a verdade. “Eu fui e sou verdade!”, escreveu.

“Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas pra quê? Durante anos eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui ‘apedrejada’ por causa dos outros, sempre calada pra poupar certas coisas, para não gerar mais confusão.”

Influenciadora diz que relação havia esfriado

No início de junho, Gracyanne afirmou em entrevista ao videocast Sabadou com Virgínia que ainda conversa diariamente com o ex-marido e admitiu ter faltado diálogo para salvar o relacionamento.

“Hoje, já com mais calma, eu vejo que a gente errou como casal. Acho que a gente não chegaria a pensar em separação se fôssemos mais abertos na conversa, a gente deixou a relação esfriar por conta desse distanciamento”, disse.

“Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida”, acrescentou.