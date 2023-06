‘Fui abusada’, diz Silvia Abravanel ao relembrar vida amorosa no passado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 15:50 Compartilhe

Ao dar uma entrevista ao “Link Podcast”, comandado pelo jornalista Felipeh Campos, na noite de quinta-feira (22), Silvia Abravanel, que recentemente foi pedida em casamento recentemente pelo cantor sertanejo Gustavo Moura, se emocionou ao relembrar decepções amorosas de seu passado.

“Eu sempre fui usada, eu sempre abusada psicologicamente e hoje não. Hoje pareia, sabe? É um relacionamento de verdade, de respeito mútuo, de família e viver ali. Se tem que discutir, vamos discutir ali porque a gente tem muito diálogo”, disse a filha de Silvio Santos.

“Coisa que eu nunca tive em relacionamento! Estou aprendendo a ser ser humano, além de tudo. Eu não tinha me tornado uma perda, me tornei uma pedra jogada em uma estrada qualquer. Eu estava perdida na vida, largada na vida e sendo extremamente abusada de todos os lados e por pessoas que só vinham pra sugar minha energia. O Gustavo veio para me estender a mão e me trazer volta pra luz! É o que eu sempre falo pra ele, ele é um grato presente. Ele é um presente de vida, um presente divino. Porque ele veio pra me tirar abaixo do fundo do poço, de onde eu estava. Me estendeu a mão, coisa que ninguém fez e eu digo de relacionamento, não estou de falando de amigos e sim de homens”, finalizou.

