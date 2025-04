‘Fui abençoada’, diz Pabllo Vittar ao revelar que levou cusparada de Madonna

A cantora Pabllo Vittar, de 31 anos, revelou que levou uma cusparada de Madonna, de 66, durante os ensaios para o show realizado pela rainha do pop em Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio do ano passado. Vittar foi convidada para se apresentar ao lado de Madonna, e o episódio da cusparada acidental ocorreu durante um dos ensaios.

“Ela cuspindo em mim… Eu estava sentada embaixo do palco e ela ensaiando, mas tinha uma parte [do show] em que ela cospe, e ela ensaia isso mesmo. E ela cuspiu [em mim]. E eu pensei: ‘Meu Deus, fui abençoada'”, declarou Pabllo no podcast da Foquinha.

A drag queen ainda lembrou o convite para subir ao palco com a cantora norte-americana. “Fiquei eufórica. A gente tem que ser grata, lembrar de onde vim e ver onde estou.”

“Ela perguntava: ‘Que cabelo você quer usar? Como vai ser sua maquiagem?’ A gente teve muita troca, eu com a equipe dela.”

Após o show, elas foram curtir uma festa privada patrocinada por Luciano Huck e dançaram juntas. “Foi uma noite que eu nunca vou esquecer, tanto que eu estava indo embora pensando: ‘Parece um sonho’.”