Fugitivos de Mossoró voltam à prisão do RN e ficarão presos em celas separadas

Da Redação 05/04/2024 - 8:08

Os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), que foram recapturados na tarde desta quinta-feira, 4, no Pará, desembarcaram no Rio Grande do Norte na madrugada desta sexta-feira, 5.

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça viajaram de avião de volta à prisão de onde fugiram, conforme previsto pelo ministro Ricardo Lewandowski. No entanto, eles ficarão em celas separadas.

Segundo divulgado pelo G1, em depoimento à PF, os fugitivos ficaram em silêncio. Ao chegarem em Mossoró, eles seguiram para o Itep (Instituto Técnico-Científico de Perícia), onde fizeram exames de corpo de delito.

Os dois escaparam da prisão no dia 14 de fevereiro e as buscas duraram 50 dias. Eles foram localizado a uma distância de mais de 1.600 km de Mossoró. A recaptura contou com ações da PF (Polícia Federal) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com a pasta, além dos dois fugitivos foram presas outras quatro pessoas, suspeitas de integrarem a rede de apoio dos criminosos. Também foi apreendido um fuzil calibre 5,56mm, veículos e celulares. Os demais presos foram encaminhados ao sistema penitenciário do Pará.

