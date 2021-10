Fugitivo se esconde em armário, mas deixa pés descobertos e é preso na Inglaterra

Um suspeito de 36 anos foi preso porque não soube se esconder bem em Swadlincote, Derbyshire (Inglaterra). Ele era procurado por causa de uma série de roubos e tentou fugir, mas deixou os pés descobertos e foi encontrado. As informações são do jornal The Mirror.

A polícia local divulgou uma imagem dos pés do suspeito e escreveu que “os pés grandes o denunciaram”.

Sargento Nizzer, que participou da busca pelo fugitivo, declarou que “se alguém fugir da polícia de Swadlincote só irá para a prisão mais cansado. E neste caso, o rapaz tinha seu cobertor próprio para dormir na cela”.

Nas redes sociais, a imagem repercutiu e rendeu piadas.

“Brilhante. Por que todos os criminosos não fazem isso?”, brincou um internauta.

“Brincando de esconde-esconde com a polícia. E os vencedores foram os policiais”, escreveu outra pessoa.

“Um verdadeiro gênio do crime. Graças a Deus, a maioria dos criminosos é estúpida desse jeito”, concluiu outro usuário das redes sociais.

