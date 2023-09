Fuga de criminoso brasileiro nos EUA deixa polícia da Pensilvânia em alerta

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2023 - 23:29 Compartilhe

A fuga espetacular de um criminoso brasileiro da prisão no nordeste dos Estados Unidos deixa a polícia em alerta e afeta a rotina de um condado no subúrbio da Filadélfia, Pensilvânia, onde escolas permaneceram fechadas por precaução nesta quarta-feira (06).

Quase uma semana após a fuga de Danelo Souza Cavalcante, 34, que havia sido condenado à prisão perpétua dias antes pelo assassinato de sua ex-namorada, “centenas de agentes trabalham dia e noite com a ajuda de helicópteros, drones e cães para localizar o fugitivo”, informou a promotoria do condado de Chester.

O homem foi visto pela última vez na noite de segunda-feira, em imagens de vigilância de um jardim botânico normalmente aberto ao público, mas que permaneceu fechado hoje, no bairro Kennett Square, subúrbio da Filadélfia.

“Na noite de terça-feira, um morador voltou a vê-lo” naquela mesma área. “As equipes o procuraram por horas, mas não conseguiram encontrá-lo”, disse o tenente-coronel George Bivens, da polícia estadual.

– Estilo ‘Homem-Aranha’ –

O fugitivo, que escapou pelo telhado da prisão do condado de Chester, é considerado perigoso. Autoridades divulgaram um vídeo da fuga, tão espetacular quanto constrangedor para os agentes penitenciários. O preso é visto se escondendo no pátio, antes de escalar duas paredes com agilidade, no estilo “Homem-Aranha”, e desaparecer.

“Estão lidando com alguém que está desesperado e não quer ser pego”, alertou Bivens ontem. Autoridades também mencionaram o risco de o homem roubar casas e pediram que os moradores da região tranquem as portas de seus veículos e residências.

“Obviamente, ele já conseguiu roupas e outras coisas não identificadas, e queremos reduzir qualquer chance de ele conseguir mais alguma coisa. É importante mantermos a pressão sobre ele enquanto continuamos a caça”, declarou o tenente-coronel.

“Esta é a primeira vez em nove anos que preciso trancar a porta de casa quando vou trabalhar”, disse hoje o morador Joe Delahanty ao jornal Philadelphia Inquirer. Por motivo de segurança, dois distritos da região decidiram manter as escolas fechadas desde ontem.

Segundo a polícia, o fugitivo também é procurado por um assassinato ocorrido no Brasil. A Justiça e a polícia prometeram recompensas de US$ 20 mil por informações que permitam localizá-lo.

