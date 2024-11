‘Fuck you, Elon Musk’, diz Janja da Silva, durante painel do G20 Social; vídeo

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/Thais Fonseca, 45 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro/RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 16/11/2024 - 17:15 Para compartilhar:

Primeira-dama do Brasil, Janja da Sillva disse neste sábado, 16, não ter medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e chegou a usar um xingamento em inglês para expressar desdém ao bilionário sul-africano.

‘Fuck you, Elon Musk’, disparou ela, durante sua participação no painel do G20 Social, que aconteceu no Rio de Janeiro, sede da reunião da Cúpula do G20, nos próximos dias 18 e 19.

O momento foi aplaudido pelo público presente no evento, que registrou em vídeo e compartilhou nas redes sociais.

