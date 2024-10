Fuad Noman (PSD) é reeleito prefeito de Belo Horizonte

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 27/10/2024 - 19:09 Para compartilhar:

Fuad Noman (PSD) foi reeleito prefeito de Belo Horizonte (MG) neste domingo, 27, com 53,76% dos votos válidos. Ele derrotou Bruno Engler (PL), que teve 46,24%, na disputa de segundo turno.

Quem é Fuad Noman

Fuad Jorge Noman Filho tem 76 anos e nasceu em Belo Horizonte. Graduado em economia, ingressou no poder público como secretário-executivo da Casa Civil, no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1996. Foi secretário estadual de Transporte e Obras de Minas Gerais nas gestões dos tucanos Aécio Neves e Antônio Anastasia e, em 2017, assumiu a Secretaria da Fazenda da capital mineira.

Chefe da Fazenda durante o primeiro mandato de Alexandre Kalil (PSD), até 2020, disputou a eleição como vice do incumbente, reeleito ainda em primeiro turno. Assumiu a prefeitura em março de 2022, quando o titular deixou o cargo para se candidatar ao governo do estado — foi derrotado por Romeu Zema (Novo) — e, desde então, trocou secretários e deu novo rumo à gestão.

Diagnosticado com câncer, decidiu concorrer à reeleição e enfrentou um início difícil de campanha, com Kalil apoiando Mauro Tramonte (Republicanos, derrotado no primeiro turno), e abrindo críticas ao sucessor. Se recuperou na corrida ao se associar à centro-esquerda e encampar uma forte campanha de “voto útil” ainda na primeira eleição, diante da fragilidade das candidaturas de PT e PDT na cidade.

Em 6 de outubro, recebeu 26,47% dos votos válidos e ficou em segundo lugar, em desvantagem de 99 mil votos para Engler, que teve 34,48%. No embate direto, fez acenos ao centro e adotou como estratégia associar o oponente ao extremismo político. Com a vitória, é o segundo prefeito eleito depois de terminar o primeiro turno atrás.