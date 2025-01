Fuad Noman, prefeito de BH, segue internado na UTI e com quadro clínico estável

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Mater Dei, porém o seu quadro clínico é estável e apresenta melhoras em exames realizados neste final de semana.

Segundo o boletim médico, divulgado pela assessoria neste domingo, 12, o prefeito da capital mineira “manteve quadro clínico estável, em processo de retirada progressiva da ventilação mecânica. Exames laboratoriais com melhora nos parâmetros infecciosos, e em retirada de parte dos antibióticos. Segue em reabilitação fisioterápica, motora e respiratória”.

Na sexta-feira, 10, Fuad foi submetido a uma traqueostomia. Ele está internado na UTI desde o dia 3 de janeiro para tratar de uma pneumonia.

Por conta da internação, ocorrida no sábado, 4, o prefeito se licenciou do cargo por 15 dias. Até o dia 18 de janeiro, quem fica à frente da Prefeitura de Belo Horizonte é o vice, Álvaro Damião (União).

Diagnóstico de câncer

Em junho de 2024, durante a pré-campanha para as eleições municipais, Fuad anunciou o diagnóstico de câncer linfático. Ele passou pelo tratamento de quimioterapia e, em outubro, anunciou que o câncer estava em remissão e o tratamento havia sido concluído.

Porém, nos últimos meses do ano passado, o prefeito precisou ser internado diversas vezes para tratamento devido às consequências da quimioterapia. Ele deu entrada na UTI do Hospital Mater Dei com insuficiência aguda por causa de um quadro de pneumonia.