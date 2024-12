Fuad Noman, prefeito de BH, é levado à UTI após sangramento intestinal secundário

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), foi levado à UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) após apresentar um sangramento intestinal secundário. O político foi internado na quinta-feira, 19, por conta de um quadro de diarreia e desidratação.

Segundo o boletim médico, ao qual o site IstoÉ teve acesso, o sangramento é em decorrência da utilização de anticoagulante oral. O quadro do prefeito é estável e ele teria ido para a UTI apenas para monitoramento. “Para esclarecimento do quadro que motivou a internação e medidas iniciais, o paciente está sendo monitorado na Unidade de Terapia Intensiva. Houve estabilização no período noturno, sem novos sangramentos. Esclarecemos que o paciente não está utilizando medicamentos ou equipamentos de suporte à vida”, completou a unidade de saúde.

Esta é a terceira vez que Noman é internado em menos de um mês. No dia 23 de novembro, ele precisou ser hospitalizado após sentir fortes dores nas pernas como consequência do tratamento de um câncer já curado.

Em junho deste ano, durante a pré-campanha eleitoral, Fuad anunciou publicamente que estava passando por um tratamento de câncer no sangue, um linfoma abdominal. Ele só foi liberado para realizar campanha às vésperas do pleito municipal.

Na ocasião, ele comemorou a remissão total da doença. Nos posicionamentos recentes, a equipe médica relatou que as dores nas pernas são um sintoma de um tratamento bem sucedido.