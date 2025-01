Fuad Noman é empossado prefeito de BH de maneira virtual em meio a tratamento contra o câncer

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi empossado na tarde desta quarta-feira (1º) virtualmente, por recomendação médica.

Noman não esteve presencialmente no ato oficial na Câmara de BH diante da imunidade baixa por se submeter nos últimos meses a um tratamento contra câncer. Para evitar contágio de qualquer infecção que possa piorar o quadro, o chefe do Poder Executivo foi orientado a participar do evento de maneira remota. De máscara e com dificuldades para falar, Noman fez o juramento apenas e o discurso dele foi lido pelo vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil). O vice chegou a se emocionar ao ler parte do discurso em que Noman agradece a Deus e aos médicos que o trataram.

“Em função do tratamento contra um câncer a que foi submetido recentemente, (o prefeito) está com a imunidade baixa e deve evitar locais com grande concentração de pessoas por risco de contrair alguma infecção”, diz trecho de nota divulgada.

O prefeito de BH tem 77 anos e foi diagnosticado em junho último com linfoma não Hodgkin. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não Hodgkin.

O sistema linfático faz parte do sistema imunológico, que ajuda o corpo a combater doenças, informa o Inca. Como o tecido linfático é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em qualquer lugar. Pode ocorrer em crianças, adolescentes e adultos. De modo geral, o linfoma não Hodgkin torna-se mais comum à medida que as pessoas envelhecem.

Vice de Noman foi repórter de rádio

Em caso de afastamento do prefeito belo-horizontino para continuação do tratamento contra a doença, o vice-prefeito que assumirá o comando da cidade de mais de 2 milhões de habitantes será Damião, que é conhecido na capital mineira por atuar como repórter na rádio Itatiaia e em programas de televisão.