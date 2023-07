FSB envia carta ao G20 alertando sobre necessidade de abordar riscos do sistema financeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 14:06 Compartilhe

O presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), Klass Knot, enviou carta conjunta aos ministros de Finanças e banqueiros centrais do G20 alertando sobre a necessidade de abordar os riscos financeiros relacionados às mudanças da estrutura financeira.

Segundo ele, a turbulência bancária recente foi um “lembrete perturbador” da velocidade com que as vulnerabilidades do sistema financeiro podem ser expostas. Ainda, Knot indica que “as preocupações do mercado sobre o setor bancário começaram a diminuir, já que o contágio das fortes tensões enfrentadas por certas instituições tem se mostrado limitada”.

Segundo Knot, é necessário estar alerta para riscos a partir das mudanças no ambiente financeiro, como aumento da digitalização de moedas, preocupações sobre mudanças climáticas e a participação de instituições financeiras não bancárias no financiamento da atividade econômica.

