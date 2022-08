FS tem lucro líquido de R$ 267,2 milhões no 1º tri do ano-safra 2022/23

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 15:06 Compartilhe

São Paulo, 31 – A FS, uma das principais produtoras de etanol de milho no Brasil, obteve lucro líquido de R$ 267,2 milhões no primeiro trimestre do ano-safra 2022/23, terminado em 30 de junho de 2022. O resultado representa queda de 47,2% em comparação com igual período do ano fiscal anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 28,5% na mesma comparação, para R$ 676 milhões. A receita líquida apresentou ganho de 45,7%, para R$ 1,89 bilhão.

De acordo com nota da companhia, o lucro líquido foi menor comparado ao primeiro trimestre do ano-safra 2021/22 principalmente em virtude da piora dos resultados financeiros, com a variação cambial e aumento da taxa básica de juros brasileira (Selic).

No trimestre, a empresa processou 728,7 mil toneladas de milho, 6,3% a menos do que um ano antes, enquanto o etanol produzido caiu 4,9%, a 320 milhões de litros. Segundo comunicado, o volume recuou principalmente por causa dos dez dias de parada para manutenção de uma das plantas da empresa. O etanol anidro representou 48,8% do total do biocombustível vendido, 8,6 pontos porcentuais a mais na comparação anual.

O comunicado da FS destacou que os custos de produção de etanol de milho avançaram 30,7% em um ano, alcançando R$ 1,536 /litro.