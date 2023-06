FS registra receita líquida de R$ 7,6 bi no ano-safra 2023, alta de 13,8%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 17:01 Compartilhe

São Paulo, 21 – A FS, companhia produtora de etanol, nutrição animal e bioenergia com sede em Mato Grosso, registrou receita líquida de R$ 7,6 bilhões no ano-safra de 2023 (encerrado em 31 de março), aumento de 13,8% em relação ao ano-safra passado.

Conforme a companhia, em nota, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 2,4 bilhões, queda de 8,8% ante igual período do ano anterior.

“A redução se deve principalmente à queda dos preços do etanol no mercado, resultado da redução de impostos sobre combustíveis realizado ao longo de 2022”, relatou a companhia.

Em receita líquida, a empresa atingiu R$ 7,6 bilhões no ano, um aumento de 13,8% em relação ao período anterior. No quarto trimestre, a receita líquida totalizou R$ 1,9 bilhão, um aumento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em relação à moagem de milho, a FS processou o volume recorde de 3,3 milhões de toneladas, produzindo 1,5 bilhão de etanol anidro, além de 1,2 milhão de toneladas de DDG (subproduto do processamento do milho) e 50 mil toneladas de óleo de milho ao longo do ano-safra.

Foram, também, comercializadas 787 mil toneladas de milho, aumento de 253,3% em relação ao ano fiscal de 2022, além da comercialização do etanol de terceiros, que somou 172,2 milhões de litros.

“Outro destaque do ano fiscal de 2023 foi a emissão de 1,5 milhão de CBIOs (Créditos de Descarbonização do Programa RenovaBio), um aumento de 174,2% sobre o total de 558 mil CBIOs emitidos entre os anos fiscais de 2019 e 2022”, cita a companhia na nota.

A FS destaca também o início das operações da planta de Primavera do Leste, em Mato Grosso, a terceira da empresa, que contou com investimento de R$ 1,9 bilhão, e que adiciona 630 milhões de litros de produção de etanol à FS, ampliando, assim, a capacidade produtiva total para mais de 2 bilhões de litros/ano.

