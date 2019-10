Frota quer Pabllo Vittar como ministra: “No lugar da Damares faria muito melhor”

O deputado federal Alexandre Frota, ex-aliado do governo Bolsonaro, usou as redes sociais para sugerir que a cantora Pabllo Vittar comandasse o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cargo atualmente ocupado por Damares Alves.

Recentemente, a canotra afirmou em entrevista recente à revista Time que “se sente envergonhada de ser brasileira por causa do presidente”. Frota compartilhou a declaração no Twitter e se manifestou, mostrando seu apoio à Pabllo.

“Pabllo Vittar tem vergonha de ser brasileira por causa do Bolsonaro. Pabllo Vittar, não tenha vergonha de ser brasileira, e sim de ter o Bolsonaro como presidente. Entre na luta para tirá-lo. Você no lugar da Damares faria muito melhor”, escreveu o deputado, que há cerca de dois meses se tornou membro do PSDB, após ser expulso do PSL.

Confira o post de Frota abaixo: