Frota quer convocar Regina Duarte para falar na Câmara

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) deve entrar com requerimento convocando a atriz Regina Duarte para falar na Comissão de Cultura da Câmara. As informações são do colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim.

A intenção do parlamentar é saber os planos da atriz à frente da Secretaria Especial de Cultura, principalmente na área audiovisual. Frota dará entrada no pedido assim que Regina tomar posse.

A atriz foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo logo após a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim, demitido por parafrasear discurso do nazista Joseph Goebbels. Ela ainda não foi oficializada no cargo.