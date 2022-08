Fronteiras do Pensamento terá cientistas Natalia Pasternak e Stuart Firestein em conferência de abertura

O tradicional evento Fronteiras do Pensamento, que reúne intelectuais e pensadores em palestras e conferências, terá em sua 16ª edição os cientistas Natalia Pasternak e Stuart Firestein em seu encontro de abertura, no próximo dia 8, em São Paulo.







Em uma conferência conjunta, os dois cientistas trazem ao palco a discussão sobre Tecnologias para a Vida, tema a ser explorado por 12 convidados, sendo seis em apresentações on-line e seis em eventos presenciais. No dia 10, Pasternak e Firestein se apresentam em Porto Alegre.

Pasternak é microbiologista com pós-doutorado pela USP (Universidade de São Paulo), onde é pesquisadora, assim como na Universidade de Columbia, nos EUA. Em 2020, foi eleita personalidade do ano pela revista IstoÉ e pelo Grupo de Diários América, por seu combate à desinformação no Brasil.

Firestein é um neurocientista estadunidense também pesquisador na Universidade de Columbia, onde foi presidente do Departamento de Ciências Biológicas.

Além de Pasternak e Firestein, o evento também conta com palestras da geneticista Mayana Zatz, do escritor e imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras) Jorge Caldeira, e do neurocientista Sidarta Ribeiro, entre outros.

O Fronteiras do Pensamento – Tecnologias papra a Vida ocorre de 8 de agosto a 16 de novembro, de forma online e presencial, em São Paulo e em Porto Alegre (RS). Os ingressos para as conferências custam entre R$ 948 a R$ 1.990, e podem ser encontrados no site fronteiras.com.