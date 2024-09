Fritz vence Zverev e vai à sua 1ª semifinal de Grand Slam no US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2024 - 20:33 Para compartilhar:

O americano Taylor Fritz se classificou nesta terça-feira (3) para sua primeira semifinal de um torneio de Grand Slam ao vencer o alemão Alexander Zverev diante de seu público nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos.

O californiano, 12º colocado no ranking da ATP, acabou com as esperanças de Zverev (4º) de voltar a uma final em Nova York ao vencê-lo por 7-6 (7/2), 3-6, 6-4 e 7-6 (7/3) com o apoio dos mais de 20 mil torcedores presentes nas arquibancadas da quadra central de Nova York.

Fritz poderá enfrentar o compatriota Frances Tiafoe nas semifinais se vencer o búlgaro Grigor Dimitrov ainda nesta terça-feira, garantindo um finalista masculino americano pela primeira vez desde 2006.

“Este público quer ver eu e Frances para que tenhamos um finalista americano. Poderia ser uma loucura”, disse Fritz quando questionado sobre suas preferências sobre seu próximo adversário.

Do outro lado da chave, o italiano Jannik Sinner vai enfrentar na quarta-feira o russo Daniil Medvedev e o australiano Alex de Minaur o britânico Jack Draper.

Aos 26 anos, Fritz avançou para sua primeira semifinal no Grand Slam de seu país, onde decepcionou no ano passado ao perder nas quartas de final para Novak Djokovic.

Fritz acumulava cinco derrotas nas quartas de final de torneios de Grand Slam, em uma carreira que não decolou como era esperado após a vitória sobre Rafael Nadal na final do Indian Wells Masters 1000 de 2022.

“Tive outras oportunidades nas quartas de final de um Grand Slam, mas hoje foi diferente”, lembrou Fritz. “Senti que era a minha hora de dar um passo à frente e é justo fazê-lo nesta quadra diante deste público”.

O americano subiu esse degrau ao vencer mais um duelo acirrado contra Zverev, vice-campeão em 2020, que resistiu à eliminação por três horas e meia.

O alemão tinha uma oportunidade de ouro para lutar pelo seu tão esperado primeiro Grand Slam, graças às eliminações precoces de Djokovic e Carlos Alcaraz, mas contra Fritz ficou atrás no placar desde o primeiro set, no qual perdeu no tiebreak.

“Joguei pessimamente”, disse Zverev aos repórteres, devastado.

“Não me lembro do meu backhand, meu golpe mais confiável e pelo qual sou mais conhecido, ter sido tão ruim desde que entrei no circuito. Em algum momento não sabia o que fazer”, disse o alemão.

Zverev, que também queria vingança pela derrota nas oitavas de final em Wimbledon, empatou o jogo ao vencer o segundo set, mas continuou se mostrando muito vulnerável no saque, proporcionando um total de 13 oportunidades de quebra.

Fritz, que precisou apenas aproveitar duas delas, mostrou a força mental que lhe faltou nas campanhas anteriores em Nova York, munido de um saque que parece muito afiado nesta edição do torneio.

O alto jogador californiano assumiu a vantagem no terceiro set e não hesitou em fechar e garantir a vaga ao vencer o segundo tiebreak.

“Taylor mereceu absolutamente vencer, não tiro nenhum mérito dele, mas não fiz nada para merecer vencer”, disse Zverev. “É o jogo em que terminei mais frustrado e irritado em muito tempo”, confessou o alemão.

