Fritz vence Tiafoe e vai enfrentar Sinner na final do US Open

Em uma virada emocionante, Taylor Fritz, número 12 do mundo, venceu o duelo entre americanos com Frances Tiafoe (N.20) nesta sexta-feira (6) e será o primeiro tenista dos Estados Unidos a disputar a final do US Open desde Andy Roddick em 2006.

Depois de ficar duas vezes em desvantagem, Fritz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 7-5, 4-6, 6-4 e 6-1, em três horas e 18 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

Na final de domingo, contra o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, Fritz tentará ser o primeiro americano campeão do torneio desde 2003, quando o próprio Roddick levantou o troféu.

