Fritz vence Tiafoe e vai enfrentar Sinner na final do US Open

Em uma virada emocionante, Taylor Fritz, número 12 do mundo, venceu o duelo entre americanos com Frances Tiafoe (N.20) nesta sexta-feira (6) e será o primeiro tenista dos Estados Unidos a disputar a final do US Open desde Andy Roddick em 2006.

Depois de ficar duas vezes em desvantagem, Fritz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 7-5, 4-6, 6-4 e 6-1, em três horas e 18 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

Na final de domingo, contra o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, Fritz tentará ser o primeiro americano campeão do torneio desde 2003, quando o próprio Roddick levantou o troféu.

“Esta é a razão pela qual eu jogo, pela qual trabalho tão duro. Estou na final do US Open!”, comemorou Fritz após a partida.

Tiafoe, que teve o apoio da maioria dos 23 mil espectadores no Arthur Ashe Stadium, parecia ter o jogo sob controle até que emendou duas duplas faltas que entregaram de bandeja o quarto set para Fritz.

O carismático jogador afro-americano, que havia perdido seis de seus sete duelos anteriores contra Fritz, não se recuperou do baque e ficou fora de uma final história para os Estados Unidos.

“Ele me pressionou um pouco no início e cheguei a me assustar um pouco”, admitiu Fritz. “Fiz tudo o que pude para me manter no jogo. Se não tivesse feito, ficaria arrependido por muito tempo”.

Embora o retrospecto fosse desfavorável, Tiafoe tinha a experiência das semifinais de 2022, quando foi eliminado pelo espanhol Carlos Alcaraz, enquanto Fritz estava pela primeira vez entre os quatro melhores de um Grand Slam.

Fritz demorou a se impor no jogo diante da potência de Tiafoe.

O californiano, que vinha de derrubar um dos candidatos ao título, o alemão Alexander Zverev, conseguiu uma quebra no último game do segundo set e empatar o duelo.

Mas Tiafoe aproveitou esse momento de alívio para iniciar a terceira parcial com outra quebra, que administrou até o final.

O quarto set foi equilibrado até o dramático apagão de Tiafoe, que com duas bolas para empatar em 5-5 cometeu duas duplas faltas seguidas e dois erros não forçados.

Tiafoe não se recuperou e sofreu fisicamente no quinto e decisivo, no qual teve seu saque quebrado três vezes.

