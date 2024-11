Fritz vence De Minaur, e Sinner vai à semifinal do ATP Finals sem jogar

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2024 - 14:07 Para compartilhar:

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, garantiu vaga na semifinal do ATP Finals antes mesmo de entrar em quadra nesta quinta-feira (14) contra o russo Daniil Medvedev (N.4), depois da vitória do americano Taylor Fritz (N.5) sobre o australiano Alex de Minaur (N.7).

Fritz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-4 e 6-3, em duas horas e oito minutos.

Ao vencer o primeiro set, De Minaur deu a Sinner a vaga na semifinal. No entanto, o australiano perdeu suas chances de avançar no torneio ao perder as duas parciais seguintes e sofrer sua terceira derrota.

Fritz, que venceu dois dos seus três jogos na fase de grupos, ainda pode se classificar, caso Sinner vença Medvedev ou se o italiano for derrotado em três sets.

“Vou ter que esperar para saber o que vai acontecer, é difícil. Vou assistir ao jogo e espero o melhor”, declarou o americano.

“Foi um jogo complicado contra um adversário complicado, temível no fundo de quadra”, continuou Fritz.

Sinner, que venceu seus dois primeiros jogos no ATP Finals (contra De Minaur e Fritz), terminará em primeiro do grupo se vencer um set, independentemente do resultado da partida contra Medvedev.

O jogo entre Fritz e De Minaur foi o primeiro desta edição do torneio decidido em três sets, depois de oito duelos anteriores que terminaram em 2 sets a 0.

