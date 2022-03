Fritz supera Nadal e é campeão do Masters 1000 de Indian Wells

O tenista americano Taylor Fritz derrotou o espanhol Rafael Nadal neste domingo e se sagrou campeão do Masters 1000 de Indian Wells.

Fritz, de 24 anos, bateu Nadal por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/5), em pouco mais de duas horas de partida para conquistar seu primeiro título de Masters 1000 na carreira.

Esta é a primeira vez que um americano se sagra campeão em Indian Wells desde a vitória de Andre Agassi em 2001.

Fritz também é o primeiro jogador a derrotar Nadal na temporada. O espanhol, maior vencedor de Grand Slams entre os homens (21 títulos), vinha de 20 vitórias consecutivas no ano e tentava seu quarto título em Indian Wells (2007, 2009 e 2013).

O vice-campeonato garante a Nadal o posto de número 3 do ranking da ATP, mas ele terá que esperar para igualar o recorde de 37 títulos de Masters 1000 do sérvio Novak Djokovic.

Com problemas físicos, o espanhol teve que ser atendido várias vezes durante a partida. Por outro lado, Fritz foi agressivo e aproveitou as chances em quase todas as trocas de bola, contando com seu excelente primeiro saque e seu backhand cruzado, sua melhor arma.

“Dei o meu melhor nestas duas últimas semanas, mas desta vez não foi possível. Hoje não foi possível, mas lutei até ao fim. Estou feliz por isso e por um início de temporada empolgante para mim”, disse Nadal ao final da partida.

Depois do último ponto, Fritz levou as mãos à cabeça incrédulo com sua vitória na segunda maior quadra do mundo.

“Quero agradecer a todos os fãs pelo apoio durante toda a semana. Isso é surreal. Vou fazer o possível para não chorar. Ganhar aqui é um desses sonhos loucos que tenho desde menino”, disse o americano em seu discurso de campeão.

