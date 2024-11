Fritz derrota Zverev e vai à final do ATP Finals

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2024 - 14:26 Para compartilhar:

TURIM, 16 NOV (ANSA) – O americano Taylor Fritz surpreendeu e derrotou o alemão Alexander Zverev, considerado favorito no início da partida, por 2 sets a 1, neste sábado (16), e tornou-se o primeiro finalista do ATP Finals em Turim.

Na primeira semifinal, Fritz levou a melhor no tie-break do terceiro set e venceu a partida com parciais 6/3, 3/6 e 7/6.

Agora, o americano aguarda o vencedor do confronto entre o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo no ranking ATP, e o norueguês Casper Ruud, que acontece ainda hoje, a partir das 16h30 (horário de Brasília). (ANSA).