Fritz derrota Tiafoe e vai disputar a final do US Open contra Sinner no domingo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2024 - 0:10 Para compartilhar:

Em um duelo de norte-americanos muito bem disputado na semifinal do US Open, em Nova York, Taylor Fritz precisou de 3h18 para eliminar o compatriota Frances Tiafoe após cinco sets, ao marcar 3 a 2, com parciais de 4/6, 7/5, 4/6, 6/4 e 6/1.

Com este resultado, Fritz se classificou para a disputa da final no domingo, quando terá pele frente o italiano Jannick Sinner, que bateu o australiano Jack Draper na primeira semifinal desta sexta-feira, nos Estados Unidos.

O início de Fritz foi intenso com a conquista de três games, com direito a uma quebra de serviço. Mas o contra-ataque de Tiafoe foi ainda maior, virando o placar para 5 a 3, com mais duas quebras de saque, e fechando a parcial em 6/4.

O segundo set foi igualmente disputado, mas com os tenistas mantendo seus serviços. Fritz foi conseguir uma quebra decisiva no 11º game para fechar em 7 a 5 e igualar a partida.

A disputa permaneceu intensa no terceiro set e Tiafoe deu o troco em Fritz. Só precisou de uma quebra de serviço para vencer a parcial por 6 a 4.

O jogo continuou sendo decidido nos ‘detalhes’. No quarto set foi a vez de Fritz obter uma quebra de saque decisiva no décimo game. Desta forma, fechou a parcial em 6 a 4.

O quinto assalto foi todo de Fritz, que abriu 4 a 0, com direito a duas quebras de saque. Tiafoe só somou um game e ainda teve mais um serviço quebrado por Fritz, que fechou em 6/1.