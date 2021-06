Frísia construirá estrutura para recebimento de grãos no Tocantins

São Paulo, 8 – A Frísia informou estar investindo na construção de um entreposto de recebimento de grãos em Dois Irmãos do Tocantins, que será inaugurado em janeiro de 2022. A unidade terá capacidade para armazenamento de 21 mil toneladas de grãos.

“O entreposto é o segundo que será construído pela cooperativa no Estado do Tocantins e deverá atender a uma região que conta com aproximadamente 45 mil hectares de área plantada, que envolve os municípios de Dois Irmãos do Tocantins, Araguacema, Abreulândia e Goianorte”, informou a empresa em nota.

O investimento não foi informado.

“Tem lugares em que a soja percorre 180 km do campo até a primeira unidade armazenadora. Isso em período de chuva na colheita, levando em conta a necessidade de colher o grão de forma rápida e a escassez de caminhão, inviabiliza bastante”, disse o gerente de Negócios Agrícolas da Frísia, Marcelo Cavazotti.

Conforme a Frísia, a unidade terá dois fluxos de recepção, balança, tombador, duas linhas de 150 toneladas/hora, dois secadores, escritório, alojamento, refeitório e armazém de insumos. “A estrutura permite atender os próximos dois a três anos de produção, mas há previsão de investimento para o quarto e o sétimo ano. No futuro pretende-se ampliar a armazenagem e a secagem de grãos, além do setor de assistência técnica”, informou.

O entreposto localizado em Dois Irmãos do Tocantins está distante a cerca de 150 km da primeira unidade da Frísia no Estado, em Paraíso do Tocantins, com a capacidade de 42 mil toneladas de armazenamento de grãos.

Segundo a coordenadora do entreposto em Paraíso do Tocantins, Érica Lima, no Estado, há 91 cooperados da Frísia, sendo 27 na microrregião de Dois Irmãos.

Dos 45 mil hectares, os cooperados da Frísia têm aproximadamente 10 mil hectares. No Tocantins, a safra de soja foi plantada pelos cooperados da Frísia em 28.270 hectares em 20/21. Na próxima safra, a perspectiva de plantio é em 32.210 hectares.

Com unidades no Paraná e Tocantins, em 2020 produziu 283 milhões de litros de leite, 832.765 toneladas de grãos e 28.063 toneladas de suínos, disse a empresa no comunicado.

