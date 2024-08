Defesa Civil emite alerta de frio em SP; veja como fica a temperatura

Da redação, com Estadão Conteúdo e Agência Brasili Da redação, com Estadão Conteúdo e Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo-e-agencia-brasil/ 25/08/2024 - 11:49 Para compartilhar:

A Defesa Civil Municipal de São Paulo decretou estado de alerta para baixas temperaturas a partir da madrugada deste domingo (25). Na sexta-feira, 23, o órgão emitiu um alerta de onda de frio para todo o estado de São Paulo. As temperaturas baixas, que começaram a cair no sábado, 24, devem se estender pelos próximos dias desta semana.

Com a queda nos termômetros, as mínimas podem chegar aos 7 °C na Região Metropolitana e 2 °C na região da Serra da Mantiqueira, local mais gelado deste período, com condições de geada.

O domingo, 25, será de baixa amplitude térmica na capital, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A previsão para hoje é de céu encoberto com chuva intermitente e sensação de frio.

A temperatura mínima fica em 10 °C e a máxima não supera os 14 °C. Os índices de umidade do ar se mantêm elevados, com os menores valores acima dos 75%, indicando melhora na qualidade do ar.

Segundo a equipe de meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo, o ar gelado de origem polar derruba literalmente as temperaturas, principalmente entre o domingo e a próxima quinta-feira (29).

“Isso ocorre porque uma frente fria que se forma no Sul do Brasil avançará pelo país e provocará pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo, porém, após este sistema meteorológico, a atuação de uma massa de ar fria derrubará as temperaturas, fazendo com que a sensação seja de frio, com condições para formação de geada em áreas de serra”, explicou.

Para minimizar os riscos do frio, como hipotermia e doenças respiratória, a Defesa Civil recomendou:

Manter-se agasalhado

Evitar locais fechados e com grande circulação de pessoas

Higienizar as mãos com frequência

O uso de aquecedores deve ser utilizado com cuidado, evitando deixá-lo ligado a noite toda

Jamais improvise aquecedores, utilizando fogueira, fogão ou algo similar

Chuvas reduzem focos de incêndio e fumaça

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo divulgou boletim na manhã deste domingo (25) com informações sobre frente fria e chuvas no estado.

No sábado, o governo de SP chegou a registrar mais de 30 focos de incêndio e fumaça intensa em várias regiões. A atuação das equipes de combate ao fogo e as chuvas alteraram a situação e ainda à noite os focos já tinham caído pela metade.