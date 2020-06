Frequência ideal para lavar o cabelo de acordo com o tipo de fio Algumas pessoas fazem todos os dias, outras com uma frequencia bem pequena. Afinal, devo lavar o cabelo quantas vezes por semana?

Você provavelmente já viu alguma influenciadora de beleza que tem um cabelo perfeito jurar, de pés juntos, que quase não lava os fios. Contudo, isso pode não funcionar para todo mundo.

A verdade é que cada tipo de cabelo demanda uma frequência de limpeza. Para te ajudar a – finalmente! – descobrir o que é mais indicado para seus fios, nós listamos abaixo quantas vezes por semana você deve lavar o cabelo de acordo com as características dele.

Leia mais

Mito ou verdade: óleo de coco ajuda o cabelo crescer?

Estes são os 5 principais motivos para seu cabelo estar caindo

De oleosos a grossos, passando pelos pintados, aqui está o que cabeleireiros e dermatologistas disseram!

Devo lavar o cabelo quantas vezes por semana?

1. Se você tem cabelo volumoso

“O cabelo grosso deve ser lavado a cada três dias”, diz Paul Cucinello, estilista de celebridades e fundador do Cucinello Studio NYC (EUA). “Você vai querer lavá-lo com algo que discipline bem, para que não precise usar uma quantidade excessiva de xampu e um condicionador que faça os dedos deslizarem, para que assim seja mais fácil de trabalhar.”

2. Se você tem cabelo fino

“O cabelo fino deve ser lavado a cada dois dias usando um xampu e condicionador volumizador”, diz Cucinello. Eles podem facilmente ser sobrecarregados pelo acúmulo de óleo e produtos. Por isso, é necessário lavar um pouco mais. “O objetivo é mantê-lo limpo para que ele possa ter volume. Contudo, também é necessário nutrir o couro com um condicionador volumizador”, indica.

3. Se você tem cabelo grosso

“O cabelo grosso deve ser lavado duas vezes por semana. Use um xampu super hidratante e sem sulfato, seguido por uma máscara de condicionamento profundo para mantê-lo suave e disciplinado”, sugere Cucinello.

4. Se você tiver cabelo ralo

“Ele deve ser lavado diariamente com um xampu estimulante para o couro cabeludo, que expanda o diâmetro de cada fio tornando-o mais espesso e forte. Já o condicionador deve nutrir o folículo piloso e estimular o crescimento do cabelo”, aponta Cucinello.

5. Se você tiver cabelo pintado

“Você pode lavá-lo quantas vezes quiser. Contudo, deve passar xampu não mais do que três vezes por semana”, explica o profissional. Ele recomenda condicionar seu cabelo primeiro, antes de lavar com um xampu para cabelos tingidos – eles costumam ser mais suaves e ajudam a preservar a cor por mais tempo.

6. Se você tiver cabelo frágil e danificado

“Quando seu cabelo está danificado, você precisa tomar um cuidado extra. O excesso de lavagem pode prejudicar ainda mais ou secar os fios”, aponta Cucinello. Em vez disso, ele sugere lavar duas vezes por semana, usando um xampu de fortalecimento, seguido por uma máscara de reparação, em vez de condicionador regular.

7. Se você tiver cabelo oleoso

“Acho que quando os clientes reclamam que o cabelo está ficando oleoso, é porque estão lavando com muita frequência e não usam nenhum condicionador, o que faz com que o couro cabeludo fique desidratado”, conta Cucinello. Isso faz com que o couro cabeludo intensifique a produção de óleo para compensar demais.

Para recuperar o seu couro cabeludo, tire uma semana para redefinir sua rotina lavando seu cabelo apenas quatro vezes. Durante dois deles, lave e condicione apenas o comprimento do cabelo. Para os outros dois, você pode usar um xampu no couro também. “Mas certifique-se de realmente massagear bem o couro cabeludo com o condicionador para quebrar o acúmulo de óleo em excesso”, diz ele. “Uma vez que o ciclo é quebrado, tente usar um xampu purificador do couro cabeludo e um condicionador hidratante três vezes por semana”, completa.

8. Se você tiver caspa

“A caspa surge quando um crescimento excessivo de uma espécie de levedura leva à inflamação na pele e uma superprodução de sebo e óleos “, explica Julie Russak, médica fundadora da Russak Dermatology Clinic em NY (EUA). Cucinello sugere que este tipo de cabelo seja lavado todos os dias.

Ao procurar um produto anticaspa, Russak indica apostar em um que esfolie ou que contenha compostos como piritionato de zinco, sulfeto de selênio ou cetoconazol.

9. Se você tiver cabelo alisado

“Ele deve ser lavado sempre que necessário, mas não use xampu mais que duas vezes por semana”, diz Cucinello. “Eles não devem ser muito manipulados porque são quimicamente reconstruídos, então tendem a ser um pouco mais frágeis e secos”, acrescenta Amanda Ambroise, cabeleireira do Warren Tricomi Salon em NY (EUA). Se estiver realmente seco, ela sugere pular o shampoo completamente. Vá direto para uma co-lavagem – ou seja, usar só o condicionador.

Veja também