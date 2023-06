Frente Parlamentar gaúcha reivindica TEC de 12% para importações do Mercosul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 17:52 Compartilhe

São Paulo, 14 – A Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, da Assembleia Legislativa do Estado, reivindicou a adoção imediata, em nível nacional, de uma Tarifa Externa Comum (TEC) de 12% para importação de produtos lácteos do Mercosul. A intenção, conforme nota da assembleia legislativa divulgada hoje, é evitar novas baixas no preço pago ao produtor, hoje em R$ 2,70 por litro, de acordo com o presidente da Frente, o deputado estadual Elton Weber (PSB).

O pedido foi enviado em ofício ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Paulo Teixeira, nesta quarta-feira, 14. A Frente propõe que a medida tenha validade de seis meses.

As importações de leite e laticínios da Argentina e do Uruguai para o Brasil tiveram uma receita total de US$ 263,2 milhões entre janeiro e abril de 2023, 286,4% a mais que nos primeiros quatro meses do último ano.

Em volume, o total foi de 69,9 mil toneladas, o que representa um crescimento de 230,6%, segundo apuração da assembleia legislativa gaúcha na plataforma Comexstat, do governo federal. Só para o Rio Grande do Sul, as importações destes dois países tiveram receita de US$ 34,1 milhões, 230,7% a mais que no período de janeiro a abril de 2022.

“O Rio Grande do Sul é o terceiro Estado que mais importou, este cenário prejudica muito o agricultor lá na ponta. E vamos lembrar: a concessão de subsídios destes países alcança mais de 50% de seus produtores”, disse Weber, na nota.

