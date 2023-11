Frente Parlamentar do Comércio e Serviços é contra alterações no parcelamento sem juros no cartão de crédito

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2023 - 13:11 Para compartilhar:

A Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo (FCS), presidida pelo senador Efraim Filho (União-PB), no Senado, e pelo deputado Domingos Sávio (PL-MG), na Câmara, é contra qualquer alteração ou limitação no parcelamento sem juros de compras no cartão de crédito.

A discussão foi levantada pelo Banco Central, que propôs limitar a 12 o número de parcelas sem juros em compras no cartão de crédito. O deputado Domingos Sávio é contra a proposta e disse que o parcelamento sem juros é “importantíssimo” tanto para o consumidor quanto para o lojista.

“É a oportunidade de o consumidor ir a uma loja para comprar algo, mesmo sem ter recursos para pagar à vista, e o comerciante cobrar o mesmo preço, só que parcelado. Imagina se, em vez disso, a pessoa tiver que ir ao banco e pedir o dinheiro emprestado? Os juros vão arrebentar o consumidor”, disse.

Segundo Sávio, quando o Congresso aprovou o projeto que limita os juros do rotativo do cartão de crédito, não foi dada autorização ao Banco Central ou às empresas de cartão de crédito para acabar com o parcelamento sem juros: “Vamos continuar lutando para defender o consumidor e o lojista, e manter o parcelado sem juros.”

Na mesma linha, o senador Efraim Filho disse que é preciso proteger uma cultura própria do brasileiro, que é o parcelamento sem juros. “É assim que muitas famílias sem programam para adquirir bens, comprar remédios ou reformar suas casas. Vamos lutar ao máximo para preservar essa cultura”, afirmou o senador.

Ele também disse que o apoio do setor produtivo é fundamental para garantir a manutenção do parcelamento sem juros e que o Congresso será “a voz do cidadão brasileiro nessa disputa”.

