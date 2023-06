Frente Parlamentar Brasil-Itália se reúne com empresas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 18:01 Compartilhe

BRASÍLIA, 21 JUN (ANSA) – O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, foi o anfitrião nesta quarta-feira (21) da primeira reunião operacional entre a Frente Parlamentar Brasil-Itália, liderada pelo deputado federal Luiz Fernando Faria, e os dirigentes de 13 das principais empresas e instituições financeiras italianas no Brasil.

A relevância do evento foi confirmada pela participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. “Apesar das transformações políticas enfrentadas pelo Brasil nos últimos 10 anos, conseguimos alcançar grandes conquistas em termos de reformas. Esse é um pré-requisito para incentivar empresas estrangeiras a investir em nosso país”, afirmou ele.

Pacheco reconheceu que “a Frente Parlamentar Brasil-Itália e o Congresso têm um papel fundamental para que possamos continuar garantindo a segurança necessária, e estamos aqui hoje para ouvir sua experiência, garantindo que trabalharemos juntos para que possamos sempre melhorar as condições de investimento no Brasil”.

Já Faria explicou que “a Frente Parlamentar Brasil-Itália é atualmente a segunda maior frente no Congresso e está iniciando seus trabalhos com grande força, comprometendo-se a dar todo o apoio político e institucional possível às necessidades da comunidade ítalo-brasileira”.

Por fim, Azzarello expressou sua mais profunda satisfação com o imediato acompanhamento operacional do lançamento da Frente Parlamentar, ocorrido no último dia 6 de junho. Além disso, enfatizou que essa reunião será seguida por outros encontros temáticos específicos, com base nos interesses diversificados que o Congresso e os interlocutores ítalo-brasileiros irão levantar para aprofundamento. (ANSA).

