‘Frente Fria’: Zezé Di Camargo lança segundo single de novo projeto

No dia 6 de julho, o segundo single do ‘Projeto Rústico Ao Vivo’, idealizado por Zezé Di Camargo durante o período de confinamento imposto pela pandemia, será lançado em plataformas digitais em todo o Brasil. Esse trabalho, que nasceu como uma criação quase terapêutica do cantor, foi desenvolvido em sua tranquila fazenda em Goiás. E no dia seguinte, em 7 de julho, o single também será acompanhado pelo lançamento de um videoclipe no YouTube, no canal oficial de Zezé Di Camargo.

O novo single, intitulado “Frente Fria”, foi escrito por Reginaldo De Santana e produzido sob a supervisão de Emmanoel Camargo. O videoclipe teve a direção-geral de Julio Loureiro, enquanto a produção musical ficou a cargo de Felipe Duran.

O projeto “Rústico” foi gravado em DVD no ano de 2022, em São Paulo, e conta com um total de 27 músicas, sendo 20 releituras e 7 inéditas, sendo uma delas já lançada anteriormente, intitulada “Te Vi, Bebi”.

Para anunciar a nova música, Zezé Di Camargo até posou como um “homem do tempo” em um teaser promocional, fazendo sua própria previsão meteorológica e anunciando “Frente Fria”, mostrando-se determinado a aquecer multidões.

Aqueles que imaginaram que o cantor se divertiu interpretando o papel de meteorologista acertaram em cheio. Foi uma experiência prazerosa, quase como uma brincadeira de criança, especialmente considerando que poucos profissionais são tão requisitados pelo público como aqueles que prevêem se fará sol ou chuva.

