Frente fria derruba as temperaturas no sul do Brasil; confira a previsão

O chegada de uma frente fria mais intensa sobre o Rio Grande do Sul vai ocasionar em uma queda acentuada das temperaturas e diminuir a possibilidade de chuva durante este início de semana em praticamente todo o Estado gaúcho, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, em algumas localidades a Defesa Civil do Estado ainda alerta para o risco de inundações severas.

No domingo, 12, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta apontando que os rios Caí e Taquari, no interior do Estado, que já estão em cota de inundação, apresentarão elevação significativa de seus níveis até esta segunda-feira, 13.

Até o momento, segundo o último balanço, o pior desastre climático do Estado já provocou 147 mortes. Ao menos 127 pessoas estão desaparecidas. Entre desalojados e pessoas em abrigos já são mais de 619 mil. Mais de 2,1 milhões de pessoas já foram afetadas pelas chuvas. Ao todo, 76.470 pessoas e 10.814 foram resgatados.

Nesta segunda-feira, o período da tarde será de bastante frio em parte do Rio Grande do Sul. “Em algumas localidades, a temperatura não irá passar dos 13°C, como em pontos da campanha e da serra. Em Porto Alegre e região metropolitana, as máximas não passam de 18ºC”, projeta o Inmet.

Na terça-feira, 14, as temperaturas tendem a baixar mais podendo chegar a 3°C e 4°C na região da campanha e serra gaúcha. A previsão indica ainda a possibilidade de geada, especialmente nas áreas de fronteira com o Uruguai. Neste dia, as máximas em alguns municípios da serra gaúcha não irão passar dos 10°C.

Na quarta-feira, 15, por sua vez, o ar frio e seco ganha força e o amanhecer do dia pode ter mínima de 0°C a 1°C, com possibilidade de geada moderada a forte em alguns pontos. “Na região da campanha e serra do sudeste, as mínimas ficarão em torno dos 2°C. O período da tarde será de temperaturas baixas na maior parte do Estado”, alerta o Inmet.

“A maioria dos gaúchos vai poder contar com o sol até a quarta-feira, mas com a entrada do ar polar vai manter a temperatura baixa praticamente o dia todo. Na Grande Porto Alegre, a chuva diminui no decorrer desta segunda-feira. O tempo seco predomina na terça e na quarta-feira. Até lá, o sol estará presente na maior parte do dia. Há previsão de retorno da chuva durante a quinta-feira, 16”, acrescenta a Climatempo.

Veja a previsão para Porto Alegre nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

– Segunda-feira: entre 13ºC e 18ºC;

– Terça-feira: entre 9ºC e 15ºC;

– Quarta-feira: entre 7ºC e 15ºC;

– Quinta-feira: entre 7ºC e 14ºC;

– Sexta-feira: entre 13ºC e 15ºC.

Alívio do calor na região Sudeste e no MS

O deslocamento de uma frente fria neste começo de semana também vai provocar um enfraquecimento no bloqueio atmosférico – que tem atuado desde o começo do mês sobre boa parte do interior do País, afetando inclusive o Estado de São Paulo. Com o avanço do sistema, a umidade volta aumentar um pouco no litoral, no centro-leste e sul de São Paulo a partir da terça-feira, segundo a Climatempo.

No Rio de Janeiro, o calor também diminui e volta a chover. “A partir de terça-feira, o deslocamento de uma nova frente fria deve provocar uma redução nas altas temperaturas e aumenta a condição para um pouco de chuva. Não há risco de grandes temporais no Estado, mas algumas pancadas podem ocorrer com moderada a forte intensidade de maneira irregular”, prevê a empresa de meteorologia.

Em Mato Grosso do Sul, também está prevista uma virada de tempo. “A partir de terça-feira, o deslocamento de uma nova frente fria, deve provocar uma redução nas altas temperaturas e aumenta a condição para um pouco de chuva. Não há risco de grandes temporais no Estado, mas, algumas pancadas podem ocorrer com moderada a forte intensidade de maneira irregular”, reforça a Climatempo.

Estado de São Paulo

“Nesta segunda-feira, todo o Estado paulista fica em condição pré-frontal. Não teremos condição de chuva, mas, diferente dos últimos dias, teremos aumento na condição de vento. Algumas rajadas moderadas a forte em torno de 51 a 70 km/h podem acontecer na Grande São Paulo, regiões de Sorocaba, Itapetininga, Limeira, no oeste do estado e no litoral”, prevê a empresa de meteorologia. Nas demais regiões, as rajadas podem variar entre 40 a 50 km/h.

A frente fria vai continuar se afastando para alto mar na terça-feira, mas a umidade marítima aumenta a condição de chuva no litoral e na capital paulista.

“A previsão é de um tempo mais fechado e chuvoso no litoral sul e na Baixada Santista, com cerca de 40mm previstos para Santos. Na Grande São Paulo, teremos um pouco de sol, mas aumento na nebulosidade – a chuva pode acontecer a qualquer momento e a temperatura máxima tende a cair mais”, afirma a Climatempo.

Não há, no entanto, expectativa de grandes volumes no interior e na região metropolitana de São Paulo, onde os acumulados devem variar entre 5 e 10mm.

Gangorra de temperaturas na cidade de SP

Nesta segunda-feira, o sol brilha forte e faz calor na cidade de São Paulo. Durante a noite, a aproximação de uma frente fria vai favorecer o aumento da nebulosidade, no entanto, não há previsão de chuva, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A passagem deste sistema muda a direção dos ventos na faixa leste do estado, e por conta disso, a temperatura apresenta declínio entre terça e quarta-feira.

A expectativa é que o friozinho continue até a quarta-feira na cidade de São Paulo, mas, com o retorno do calor na quinta e na sexta-feira, 17. A tendência é de uma nova queda de temperatura para o próximo fim de semana, conforme acrescenta a Climatempo.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

– Segunda-feira: entre 19ºC e 30ºC;

– Terça-feira: entre 17ºC e 21ºC;

– Quarta-feira: entre 16ºC e 18ºC;

– Quinta-feira: entre 16ºC e 27ºC;

– Sexta-feira: entre 18ºC e 30ºC.